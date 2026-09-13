Weinfest am Wochenende Auch Gäste von weiter her feiern in Altenahr begeistert Werner Dreschers 13.09.2026, 16:00 Uhr

i „Prima Stimmung hier“, fanden diese Feriengäste aus dem Raum Oldenburg. Werner Dreschers

Neben vielen Besuchern aus der Region finden auch Gäste aus dem Raum Oldenburg den Weg nach Altenahr und loben die besondere Stimmung beim Weinfest. An drei Tagen wird viel geboten, ein ausgefallenes Programm gibt es nicht nur für Feinschmecker.

Rund 60 Feinschmecker kamen am Wochenende beim Weinfest in Altenahr besonders auf ihre Kosten. In zwei Gruppen wurden sie durch sechs gastronomische Spitzenbetriebe geführt. Es waren das „Haus Caspari“, „Gasthaus Assenmacher“, „Hotel Ruland“, das „Begegnungscafé nur Mut“, „Restaurant Thüres“ und das „Weineck“ dabei.







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