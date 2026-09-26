Nach der Jahrhundertflut 2021 bleibt weiterhin die große Frage: Wie sollen die 17 Rückhaltebecken finanziert werden, die es zum Schutz vor einer erneuten Katastrophe braucht? Dass der Bund blockiert, enttäuscht die betroffenen Landräte.
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„Eine positive Antwort aus dem Bundeskanzleramt wäre für uns natürlich hilfreicher gewesen“, schreibt Markus Ramers, Landrat aus Euskirchen (SPD), unserer Zeitung. Auch er bat in einem Brief an den Bund darum, die Gelder des Aufbauhilfefonds künftig für die Finanzierung der Rückhaltebecken zu öffnen.