Rückhaltebecken im Ahrtal Auch Euskirchener Landrat hatte auf Ja vom Bund gehofft Michael Illjes 26.09.2026, 05:00 Uhr

i Die Flutkatastrophe hat große Schäden im Ahrtal angerichtet. Um so ein Szenario in Zukunft zu verhindern, sollen Rückhaltebecken gebaut werden. Nur wie diese finanziert werden sollen, gibt es keine Einigkeit. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Nach der Jahrhundertflut 2021 bleibt weiterhin die große Frage: Wie sollen die 17 Rückhaltebecken finanziert werden, die es zum Schutz vor einer erneuten Katastrophe braucht? Dass der Bund blockiert, enttäuscht die betroffenen Landräte.

„Eine positive Antwort aus dem Bundeskanzleramt wäre für uns natürlich hilfreicher gewesen“, schreibt Markus Ramers, Landrat aus Euskirchen (SPD), unserer Zeitung. Auch er bat in einem Brief an den Bund darum, die Gelder des Aufbauhilfefonds künftig für die Finanzierung der Rückhaltebecken zu öffnen.







Artikel teilen

Artikel teilen