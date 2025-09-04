Die Flut 2021 hat nicht nur das Bett der Ahr verändert, auch die Bäche rundherum wurden in Mitleidenschaft gezogen. Für deren Wiederherstellung wird die Verbandsgemeinde Altenahr in den nächsten Jahren rund 48 Millionen Euro in die Hand nehmen.

48 Millionen Euro aus dem staatlichen Flut-Wiederaufbaufond wird die Verbandsgemeinde Altenahr voraussichtlich bis zum Jahr 2030 in die „Wiederherstellung von Gewässern III. Ordnung“ stecken. Dazu zählen der Kesselinger Bach, der Vischelbach, der Sahrbach oder der Liersbach, an denen bei der Flutkatastrophe 2021 große Schäden entstanden sind. Die enormen Wassermengen und Fließgeschwindigkeiten führten zu großen Geschiebeverlagerungen und Schäden an Gewässerbetten: Es gab Tiefenerosionen, Böschungsabbrüche, Erosionsschäden am Gewässerrandstreifen sowie zerstörte Ufermauern, Einlaufbauwerke und Verrohrungen. Ein großes Defizit für den künftigen Hochwasserschutz weit vor der Ahr sind zudem fehlende Rückhaltungen in den Gewässerläufen. Darüber, was bereits als Sofortmaßnahmen zum Hochwasserschutz getan wurde und was noch zu tun ist, informierten sich gut vierzig Teilnehmer in einer Online-Informationsveranstaltung. Julia Jonas vom „Institut für Organisationskommunikation“ (ifok), das die Altenahrer Kommunikationskampagne „Das wird.“ betreibt, moderierte die einstündige Video-Konferenz.

Zwölf Sofortmaßnahmen umgesetzt

Insgesamt 206 Bach-Kilometer von 95 Gewässern in der Verbandsgemeinde seien erfasst worden, berichtete Verbandsbürgermeister Dominik Gieler in der Einleitung. Von 119 Baumaßnahmen an den Bächen seien 27 beantragt, zwölf Sofortmaßnahmen bereits umgesetzt. Regen und Starkregen müssten überregional in höheren Regionen weit vor der Ahr zurückgehalten, zudem der Wasserabfluss verlangsamt werden. Gieler berichtete, dass am Sahrbach, am Weidenbach und am Heckenbach neue Pegelsonden angebracht wurden. Diese sollen neben den Ahrpegeln bald für die Hochwasserwarnung übers Internet abrufbar sein.

Es gehe um mehr als bloße Reparatur, erklärte Frank Heuser als Wiederaufbauleiter. Eine naturnahe Wiederherstellung solle Hochwasserschutz und Ökologie vereinen und die Region widerstandsfähiger gegenüber Extremereignissen machen. Die Begradigungen, Einengungen und Eintiefungen müssten zurückgenommen werden.

i Bei der Hochwasserkatastrophe 2021 war aus dem Sahrbach ein reißender Fluss geworden, der am Unterlauf und vor Kreuzberg das Tal auf mehrere Kilometer verwüstete. Frank Bugge

Beim Bau oder der Wiederherstellung von klassischen Retentionsflächen und Auen bestehe die größte Herausforderung in der Grundstücksverfügbarkeit. Denn die Flächen gehören meist nicht den Ortsgemeinden, sondern Privatleuten. „Ein Mitwirken der Bevölkerung und der Eigentümer bei Kauf, Tausch oder Pacht ist von großer Bedeutung, damit die Folgen künftiger Flutereignisse gemindert werden können.“

Philipp Woschitz, Gewässerexperte bei Julius Berger International, stellte abgeschlossene Bauarbeiten vor. So etwa am alten Bärenbach in Rech, wo die Rückhaltung durch Sedimente verlandet war. Die Stahlbeton-Mauer war beschädigt, die Notentlastung zerstört. Die drei Rückhaltebecken wurden freigelegt und die Notüberläufe wiederhergestellt.

Rückhaltebecken vergrößert

Im Bereich der ehemaligen Mülldeponie von Rech war die Rückhaltung des Jungen Bärenbachs durch Sedimente verlandet und die Verrohrung inklusive Rechen und Einlauf zerstört. Alles wurde wiederhergestellt oder ausgetauscht. Das Rückhaltebecken wurde vergrößert und Stauschwellen wurden eingebaut, um die Fließgeschwindigkeit zu verringern. Hinzu kommen eine Raubettmulde als Notüberlauf, ein Grobrechen zum Schutz vor Totholz sowie ein neues Einlaufbauwerk für die Verrohrung. Der Wollenstockgraben in Kesseling wies Geschiebeansammlungen im Unterlauf, starke Tiefenerosionen und Böschungsabbrüche auf. Alles wurde repariert und die Durchgängigkeit mit Querriegeln sichergestellt, um die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren. Der Bach wurde in den alten Verlauf zurückverlegt, in Teilen aufgeweitet und die Böschungssicherung wurde erneuert.

Aus der Teilnehmerrunde gab es nur wenige Fragen. Die Regenrückhaltebecken in Liers, Kalenborn, Honerath und Altenahr („Lützenbohr“) würden ertüchtigt, hörte Herbert Marner (Dernau). Von Rudolf May (Ahrbrück) kam die Anregung, das Thema Wasserrückhalt im Wald unter dem Aspekt „inkontinente Wälder“ mit zu berücksichtigen, stärker gegen Verbiss zu bejagen und stärkeren Aufwuchs im Wald zu ermöglichen.