Erste Veranstaltung dieser Art Attraktiver Bauernmarkt zieht Besucher nach Adenau Werner Dreschers 29.06.2026, 13:00 Uhr

i Trüffel und viele weitere regionale Produkte für die Haute Cuisine gab es an diesem Stand zu erstehen. Werner Dreschers

Kräuterduft, Traktorfahrten und regionale Delikatessen zogen Hunderte nach Adenau. Auf dem ersten Regional- und Bauernmarkt mischten sich Familienvergnügen und Genuss – und die Stadt sammelte Ideen für die Zukunft des Komturei‑Umfelds.

Ein attraktiver Bauernmarkt war Anlaufpunkt für Hunderte Besucher am Sonntag in Adenau. Einheimische und viele Gäste von außerhalb strömten auf den Platz vor der Komturei. Kennenlernen und Genießen hieß die Devise. Es war ein Fest für die Familie, aber auch für Liebhaber erlesener Speisen.







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