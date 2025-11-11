Imker schlagen Alarm Asiatische Hornisse breitet sich im Kreis Ahrweiler aus Judith Schumacher 11.11.2025, 12:35 Uhr

i Die Sekundärnester der Vespa Velutina hängen oft so hoch, dass sie nur über einen Steiger zu erreichen sind. Christian Hecken

Die asiatische Hornisse ist inzwischen schon in den meisten Bereichen des Kreises Ahrweiler nachgewiesen worden. Ihre Nester sind groß und wegen des fehlenden Laubs nun gut sichtbar. Für die Imker ist die Entwicklung höchst problematisch.

Die Imker im Kreis haben sich angesichts der zunehmenden Ausbreitung der asiatischen Hornisse (Vespa velutina) noch über den Imkerverband Rheinland hinaus vernetzt. Obwohl die Landesregierung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord den Kampf gegen das invasive Insekt aufgegeben und seit August dieses Jahres die Kosten für eine Beseitigung auf Privatpersonen und die Kommunen übertragen hat , beobachten Imker die Entwicklung ...







