Für Grundstückseigentümer und -nutzer bestehe grundsätzlich keine Pflicht, die Nester der Asiatischen Hornisse zu entfernen, gibt das rheinland-pfälzische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in einer Pressemitteilung bekannt. Das Entfernen der Nester dürfe nur durch eine sachkundige Fachperson (Kammerjäger, Schädlingsbekämpfer, Hornissenberater), beruflich wie ehrenamtlich, erfolgen. „Die entstehenden Kosten müssen zukünftig allerdings selbst getragen werden, sofern die eigene Hausratversicherung nicht einspringt“, heißt es.

Die Beseitigung von Nestern sowie die mögliche Anwendung von Bioziden zur direkten Bekämpfung fielen in den Bereich der Umweltverwaltung beziehungsweise der Gefahrenabwehr im Rahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes; als Vergleich wird der Eichenprozessionsspinner genannt. Mit der Umstufung entfällt die Meldepflicht an die Behörde. „Allerdings konnten nur aufgrund der sehr vielen eingehenden Meldungen in den vergangenen Jahren umfangreiche Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt werden“, heißt es in der Presseinfo weiter. Daher werde die Verbreitung der Asiatischen Hornisse weiterhin erfasst.

„Derzeit sind keine Pflanzenschutzmittel für eine direkte Bekämpfung zugelassen.“

Bei den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Rheinland-Pfalz werde das Auftreten und die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse unter dem Aspekt möglicher Schäden in Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau beobachtet. Im Fokus stünden dabei Weinbau und Obstbau. Bisher lägen dem DLR keine Hinweise zu Schäden durch Vespa velutina in diesen Kulturen in Rheinland-Pfalz vor. „Derzeit sind keine Pflanzenschutzmittel für eine direkte Bekämpfung zugelassen“, meldet das Ministerium.

Das Fachzentrum für Bienen und Imkerei (FBI) des Dienstleistungszentrums Westerwald-Osteifel wiederum befasse sich mit der Asiatischen Hornisse in Bezug auf die Imkerei (Forschung, Beratung, Wissenstransfer). Interaktionen zwischen der Hornisse und der Honigbiene werden erst ab Ende August beziehungsweise September erwartet. In den vergangenen Jahren seien Bienenstände in Rheinland-Pfalz zwar betroffen gewesen, das allerdings überschaubar.

Forschungsprojekt will Honigbienen schützen

Wie sich die Ausbreitung und Verdichtung der Asiatischen Hornisse entwickelt, werde beobachtet. „So ist das FBI an einem Projekt der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) mit vier weiteren Ländern beteiligt, das die Ausbreitung und die Auswirkung der Asiatischen Hornisse insbesondere auf die Imkerei untersucht“, heißt es vom Umweltministerium.

In dem Forschungsprojekt „Untersuchung zur bienenschädlichen Wirkung von Vespa velutina und Managementmaßnahmen zum Schutz von Honigbienen“ würden die Interaktionen von Vespa velutina und Honigbienen untersucht, um daraus mögliche Abwehr- und Schutzstrategien abzuleiten. Außerdem berät das FBI betroffene Imkerinnen und Imker.

Weitere Informationen gibt es unter artenfinder.rlp.de/MeldeaufrufAsiatischeHornisse