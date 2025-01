Hilfsangebot nach der Flut ASB-Zelt in Sinzig steht leer: Zukunft ungewiss Judith Schumacher 17.01.2025, 10:00 Uhr

i Das Zelt der ASB Hochwasserhilfe steht zur Zeit leer und befindet sich auf der Jahnwiese. Judith Schumacher

Das Zelt des Arbeiter Samariterbundes in Sinzig wurde nach der Flut als Interimsstätte für zahlreiche Hilfsangebote errichtet. Nun steht es leer. Wie es weitergeht, wissen bislang offenbar nicht mal die Betreiber selbst.

Was geschieht mit dem Zelt des Arbeiter Samariterbundes (ASB) in Sinzig? Das Zelt, das zuvor am Sinziger Sportplatz stand und sich nun auf der Jahnwiese befindet, sollte eigentlich wieder öffnen, um weiter soziale Angebote vorzuhalten. Nach der Flutkatastrophe 2021 hatte sich die ASB-Hochwasserhilfe im Kreis stark engagiert.

