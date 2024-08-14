Konversionsmaßnahme auf dem ehemaligen Areal der Firma Brohl Wellpappe in Ahrbrück schreitet voran
Areal der Firma Brohl Wellpappe in Ahrbrück: Industriehallen weichen Abrissbaggern
Ganz neue Ansichten präsentieren sich in Ahrbrück. Denn wo bis vor wenigen Wochen noch die Hallen der Firma Brohl Wellpappe an der Ermlandstraße standen, laufen mittlerweile die Abrissarbeiten für die anstehende Konversionsmaßnahme. Derzeit wird der ehemals mit Industrie- und Lagerhallen bebaute Geländeteil für eine Neubebauung vorbereitet.
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Um die Wohnungsnot nach der Ahrflut zu verringern, hatte die Firma Brohl Wellpappe der Ortsgemeinde Ahbrück das ehemalige Firmengelände für einen symbolischen Euro überlassen. Auf dem rund 6,5 Hektar großen Areal sollen zwischen 120 und 160 Wohneinheiten unterschiedlichster Bauform für Familien, Senioren und Einzelpersonen entstehen (die RZ berichtete).