Unter Nazi-Regime gegründet
Are-Gilde im Kreis Ahrweiler besteht seit 85 Jahren
85 Jahre Are-Gilde: Künstler Werner Steber sorgte noch für zusätzlichen Glanz.
85 Jahre Are-Gilde: Künstler Werner Steber sorgte noch für zusätzlichen Glanz.
Jochen Tarrach

Der 15. Februar 1941 ist für die Are-Gilde im Kreis Ahrweiler ein ganz besonderes Datum. Denn mitten in der Terrorherrschaft des Nationalsozialismus hat sich die damalige „Künstlervereinigung“ gegründet. Jetzt wurde das 85-jährige Bestehen gefeiert. 

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Wenn die Freiwillige Feuerwehr 85 Jahre alt wird, ist das nur selten ein Grund für ein großes Fest. Wenn aber die Are-Künstlergilde im Kreis Ahrweiler dieses Alter erreicht, so ist das sehr wohl ein Grund aufzuhorchen, denn im Gründungsjahr 1941 war es für die damalige „Künstlervereinigung“ wahrlich nicht einfach, angesichts der Allmacht des Nazi-Staates die Unabhängigkeit der Kunst zu verteidigen.
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