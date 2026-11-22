Hotelpläne in Ahrweiler Architekt öffnet Türen von Kloster Calvarienberg Jochen Tarrach 22.11.2026, 17:30 Uhr

i Diese Kapelle im Kloster Calvarienberg neben dem eigentlichen Gotteshaus soll auch nach dem Umbau noch als Kapelle erkennbar sein. Jochen Tarrach

Roland Breuning von „Archicult Würzburg“ und Markus Hartmann von der BI „Lebenswerte Stadt“ führten durch die Gebäude des leeren Klosters. Dabei gab es spannende Einblicke hinter die Mauern und Wissenswertes zu dem dort geplanten Hotel.

Was soll aus den Gebäuden des ehemaligen Klosters Calvarienberg werden, und welchen Projekten regionaler Baukultur sollten sich die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Lebenswerte Stadt“ in nächster Zukunft widmen? Das waren einige Fragen, die sich die Mitglieder der BI mit dem Leitungsgremium Markus Hartmann, André Gert und Sonja Guse jetzt bei einem Besuch auf dem Calvarienberg im Rahmen ihres „Runden Tisches für Regionale Baukultur“ ...







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