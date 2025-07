Als „Kleinod in der Museenlandschaft“ empfindet Gabriel Heeren das Heimatmuseum in Sinzig. Der neue Leiter des Museums möchte das kulturelle Erbe der Stadt auch überregional präsentieren.

Das Heimatmuseum im Sinziger Schloss hat mit Datum 1. Juli einen neuen Leiter. Der Archäologe Gabriel Heeren aus Bad Bodendorf tritt in die Fußstapfen von Agnes Menacher, die dem Museum seit 40 Jahren ihren Stempel aufgesetzt und es mit beständigem Engagement zu einem Kleinod der Museumslandschaft in Rheinland-Pfalz hat werden lassen. Neben einer Vielzahl an Ausstellungen und Präsentationen hat sie die Sammlung der Düsseldorfer Malerschule um den Künstler Carl Christian Andreae aufgebaut oder zum Beispiel die Geschichte der Fliesenproduktion der Sinziger Steinzeug wieder aufleben lassen.

Diese Arbeit möchte Heeren nun fortführen und sich für eine Weiterentwicklung des Hauses als Kulturzentrum einsetzen und dabei den Blick auf die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stadt als bedeutender Kulturstandort an Rhein und Ahr richten. „Das Faszinierende hier ist, dass Sinzig als Schnittstelle von Ahrtal und Mittelrhein ein sehr bedeutsamer Standort ist, der wichtige Stationen der Kulturgeschichte angefangen von der Steinzeit über die Franken und Römer, das Mittelalter bis zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Moderne abbildet und vereint“, so der 35-Jährige. Beeindruckende Zeugnisse wie Zähne eines Mammuts, eine riesige Brandurne aus der Eisenzeit, Relikte der Römer und weitere Zeugnisse über alle Epochen bis in die jüngste Vergangenheit sind im Schloss zu finden.

i Herausragende Stücke aus der Antike bezaubern durch ihre Ausdruckskraft. Judith Schumacher

Heeren ist es daran gelegen, das kulturelle Erbe der Stadt überregional zu präsentieren. Er möchte dafür auch seine guten fachlichen Kontakte nutzen und sich weiter vernetzen, um mit anderen Häusern zusammenzuarbeiten. „In vielen rheinischen Museen lagern Exponate, die in Sinzig und Umgebung geborgen wurden. Ich hoffe, dass wir sie zusammen mit weiteren Exponaten wie Grafiken und historischen Schriftquellen künftig als Leihgaben präsentieren können“, sagt der neue Museumsleiter, der auch an dem bereits im Druck befindlichen neuen Begleitband zu den Sammlungen und Ausstellungen im Sinziger Schloss mitgearbeitet hat.

Große Freude hat dem Archäologen die Mitarbeit an den beiden Ausstellungen „Steinbeil. Ziege. Bilderschlüssel. Archäologische Spurensuche an Rhein und Ahr“ mit dem Schwerpunkt der Sinziger Terra-Sigillata-Manufaktur sowie „Nicht für die Ewigkeit – Brücken im Ahrtal“ gemacht. „Mit den Funden aus der römischen Produktion von rot glänzendem, hochwertigem Tafelgeschirr, das bis an die Alpen und den englischen Hadrianswall von Sinzig aus exportiert wurde, hat die Stadt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und eine Sammlung, die in ihrem Umfang nirgendwo sonst zu finden ist“, betont Heeren, der zudem seit dem Jahr 2011 in der rheinland-pfälzischen Landesarchäologie der Generaldirektion Kulturelles Erbe beschäftigt ist.

i Eine Fundgrube für Freunde römischer Gefäße findet sich im Museum. Judith Schumacher

Als er die Sammlungen von den beiden Sinzigern, Friedhelm Brandau und Manfred Gappe, sah, die diese seit den 60er-Jahren zusammengetragen hatten, wusste er sofort, dass diese musealen Charakter haben. Auch der sogenannte Scherbenpapst Bernd Liesen aus Xanten wurde auf die Funde aufmerksam und war schlicht begeistert angesichts der Fülle von römischen Relikten. Diese sind nun als Dauerausstellung im Schloss zu finden.

Sonderausstellung zu den Brücken im Ahrtal

Die beeindruckende Sonderausstellung über die Brücken im Ahrtal, die ebenfalls Heerens Handschrift trägt, gibt unter anderem Zeugnis über die vielen Flutkatastrophen, die das Tal in den vergangenen Jahrhunderten heimgesucht haben. „Ich möchte auch weiterhin interdisziplinär mit Experten aus anderen Fachgebieten, wie zum Beispiel den Naturwissenschaften, zusammenarbeiten. So konnte mittels der Dendrochronologie das Alter der Brückenpfeiler, die in der Ahr gefunden wurden, bestimmt werden“, erklärt der Museumsleiter.

i Die imposanten Pfeiler der Ahrbrücken gehören zur Sonderausstellung, die Heeren umgesetzt hat. Judith Schumacher

Wichtig ist ihm auch die Zusammenarbeit mit Restauratoren, Kunsthistorikern sowie Universitäten und Hochschulen. Aber vor allem auch die Einbindung von Bürgern der Stadt. „Partizipation ist mir ein großes Anliegen. Ich möchte fachlich moderierte Ideenwerkstätten anbieten, wobei jeder seine Vorstellungen mit einbringen oder vielleicht auch alte Schriftstücke oder andere historische Gegenstände zur Stadtgeschichte präsentieren kann“, gibt Heeren einen Ausblick auf Kommendes: „Das Museum soll ein Ort des gemeinsamen Wissensaustausches und Wissensspeichers werden, damit heimatkundliches Material hier archiviert, erforscht und für die zukünftigen Generationen erhalten bleiben und zugänglich gemacht werden kann.“

Nachdem es bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Aktionen und Projekte mit den umliegenden Schulen gab, soll auch diese Arbeit weitergeführt und ausgebaut werden. „Ich möchte Schulen und Kindergärten dazu ermuntern, am Museumsgeschehen und neuen Programmen teilzunehmen“, so der neue Leiter.

Apropos Zukunft: In Vorbereitung ist eine Ausstellung zum Thema Wasser, bei dem die Geschichte der Brunnen und Bäder der Stadt aufgearbeitet wird. Das Museum soll außerdem die Geschichte der gesamten Stadt inklusive ihrer Stadtteile repräsentieren: „Die Hauptterrasse des alten Rheinlaufs lag vor 600.000 bis 800.000 Jahren auf der Mönchsheide bei Franken. Dort gab es viele interessante Funde, die heute bereits im Museum zu sehen sind. Aber auch Löhndorf, Bad Bodendorf, Westum und Koisdorf haben die Geschichte der Stadt mitgeschrieben“, betont Gabriel Heeren.

i Das Modell eines römischen Brennofens ist ein interessantes Anschauungsobjekt - nicht nur für Schulklassen. Judith Schumacher

„Der Sinziger Stadtwald Harterscheid birgt viele kulturelle Schätze. Dort befindet sich auch das größte Denkmal des Kreises Ahrweiler. Es handelt sich um einen mittelalterlichen Landgraben, der über die Höhe von Heimersheim, Löhndorf und den Beuler Hof verläuft. Da werden wir noch von hören“, kündigt Gabriel Heeren an. Vieles sei nach wie vor im Boden der Region verborgen und bis heute unerforscht. Seit mehr als zehn Jahren forscht Heeren zu Archäologie, Geschichte und Denkmalpflege an Ahr, Mittelrhein und Eifel.

Was das Museum angeht, so sei hinsichtlich seines Zustands noch Luft nach oben. So sind die Wandmalereien etwa im Eingangsbereich des Schlosses und im Treppenhaus noch verdeckt. Von Belang ist für Heeren auch die historische Tiefe des Gebäudes, das auf dem Fundament einer mittelalterlichen Wasserburg errichtet wurde. „Vielleicht finden sich bei einer baugeschichtlichen Untersuchung des Mauerwerks noch datierbare Überreste, um eine Vorstellung zu bekommen, wie die Wasserburg einmal ausgesehen hat“, stellt Heeren in Aussicht.

Buchvorstellung am 21. August

Unverzichtbar ist für den Museumsleiter die Arbeit des Fördervereins. „Allein seit dem Jahr 2018 hat er über Förderanträge eine fünfstellige Summe für die Restaurierung von Kunstwerken, Gemälden und historischem Mobiliar und neue Vitrinen zur Verfügung gestellt. Er ist eine tragende Säule bei der Förderung des Museums. Aktuell freue ich mich besonders, dass mittels eines Förderantrages des Denkmalvereins auch die Produktion unseres Museumsbegleitbandes erfolgreich realisiert werden konnte. Die Buchvorstellung wird am 21. August stattfinden“, kündigt Gabriel Heeren an. Seine offizielle Vorstellung und die Verabschiedung von Museumsleiterin Agnes Menacher findet am Freitag, 29. August, um 15.30 Uhr im Sinziger Schloss statt.