Arbeiten in einer Männerwelt: Sieben Frauen berichten

Das Weltgeschehen wird gerade von Männern verhandelt. Präsident Donald Trump wirkt unberechenbar, und deutsche männliche Spitzenpolitiker streben große Sondervermögen für das Militär an. Andere Themen wie der Weltfrauentag geraten da schnell in den Hintergrund. Der ist übrigens am 8. März. Sieben Frauen aus dem Kreis Ahrweiler erzählen uns, was ihn so wichtig macht.

Seit 1911 feiern Frauen am 8. März den „Internationalen Tag der Frauen“, auch „feministischer Kampftag“ genannt. Der Tag soll die Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung feiern. Gleichzeitig wird die Aufmerksamkeit auf immer noch bestehende Ungleichheiten gerichtet. So verdienen Frauen im Beruf laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, trotz gleicher Arbeitszeit und gleicher Ausbildung 6 Prozent weniger Gehalt – für die gleiche Arbeit. Die Perspektiven einer Schreinerin, einer Gründerin, einer Geschäftsführerin, einer Politikerin, einer Studentin, einer kaufmännischen Leiterin und einer Gesundheitspflegerin aus dem Ahrkreis, die in einer forensischen Einrichtung arbeitet.

i Andrea Stenz, Regionalleiterin der IHK in Bad Neuenahr- Ahrweiler, möchte jungen Frauen mit auf den Weg geben sich inspirierende Mentorinnen und Mentoren zu suchen: "Netzwerkt aktiv und tauscht euch mit anderen aus. Nehmt Rückschläge als Lernchancen wahr und seid zuversichtlich." Fotostudio Reuther. IHK Koblenz

„Einmal erschien ich als Auftraggeberin bei einem Dienstleister und wurde als neue Reinigungskraft begrüßt. Durch eine schlagfertige, humorvolle Antwort habe ich die Konversation schnell beendet“, berichtet Andrea Stenz, seit Oktober 2023 IHK Regionalgeschäftsführerin in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Juristin ist Gründerin, Geschäftsführerin und seit 2010 in verschiedenen Positionen in Verantwortung.

Andrea Stenz ist der Zusammenhalt unter den Frauen besonders wichtig. Sie glaube fest daran, die Zahl der Frauen in Führungspositionen werde sich durch gegenseitige Unterstützung und Mentoring erhöhen. Frauen in Verantwortungspositionen bringen nach ihrer Auffassung andere Perspektiven und Herangehensweisen ein. Diverse Teams seien unter anderem offener in der Kommunikation, empathischer und würden Studien zufolge bessere Ergebnisse erzielen. Andrea Stenz meint: „Zudem spiegeln gemischte Teams die Verhältnisse der Gesellschaft schlichtweg realistisch wieder. Denn Fakt ist: Etwas über 51 Prozent der deutschen Bevölkerung ist weiblich.“

Wie erlebt eine Frau die Arbeit mit psychisch- und suchtkranken Tätern?

Sabrina Müller ist 27 (Name von der Redaktion geändert), und arbeitet in einer forensischen Einrichtung im Kreis Ahrweiler als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie hat dort ausschließlich mit psychisch- und suchtkranken Tätern zu tun – alles Männer. Sabrina Müller sagt: „Manchen fällt es leichter, mit weiblichen Mitarbeitenden über Probleme und Sorgen zu sprechen, und manchen fällt es leichter mit männlichen Mitarbeitenden zu sprechen. Das ist ganz unterschiedlich.“ Als Frau erfahre sie öfter sexuelle Belästigung, sei es verbal oder auch physisch.

Zudem habe Sie teils das Gefühl, nur im Beisein eines Kollegen ernst genommen zu werden. „Ich habe schnell realisiert, dass man sehr selbstbewusst in dem Berufsfeld sein muss“. Anderen jungen Frauen möchte sie mitgeben, dass sie laut sein dürfen. Sie hätten das Recht, für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen, sollten sich niemals zurückstellen und dürften mutig sein.

i Für die Gründerin und Unternehmenslenkerin Antje Eckel bedeutet Gleichberechtigung dieselben Chancen zu haben – von der Ausbildung bis zur Führungsposition. "Es geht nicht darum, dass alle das Gleiche tun, sondern dass sie ihre Stärken gleichermaßen entfalten können." Antje Eckel/A.Kaduk. Dr. Eckel/A.Kaduk

Mutig war auch die Gründerin und Unternehmenslenkerin Antje Eckel: „Ich erinnere mich an ein Bankengespräch kurz nach der Unternehmensgründung 1994. Die Bank forderte, dass mein Mann den Kredit mit unterschreibt – obwohl ich Alleingesellschafterin war. Solche Denkmuster sind tief verankert.“ Sie hat das Unternehmen „Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG“ in Niederzissen zum großen Erfolg in der Branche für moderne Tierernährung geführt. Die Gründerin betont, dass es mittlerweile in diesem Bereich Fortschritte gebe: Frauen gründen mehr Unternehmen und übernehmen mehr Verantwortung. In Vorständen, Beiräten und Managements dominieren nach Antje Eckel aber noch immer Männer. Frauen seien sichtbarer und erfolgreicher geworden, aber nach wie vor unterrepräsentiert in Toppositionen. Strukturelle Hürden bestünden weiter.

Die Vereinbarkeit von Karriere und Familie bleibt ein kritischer Punkt aus der Sicht von Antje Eckel: „Teilzeit ist oft eine Karrieresackgasse – das muss sich ändern.“ Inzwischen ist die Geschäftsführerin der Überzeugung, dass eine Frauenquote richtig ist, aber noch wichtiger ist ein grundlegender Mentalitätswandel.

i Kerstin Sonntag setzt sich als Vorsitzende vom Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk des Kreises Ahrweiler für die berufliche Qualifizierung und Entwicklung von Frauen im Kreis ein. Michael Jordan

In einem ganz anderen Bereich ist Kerstin Sonntag unterwegs. Sie ist 54 Jahre alt, wohnt in Remagen-Oedingen und arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der kaufmännischen Leitung im Betrieb „Metallbau Sonntag“. Unter Gleichberechtigung verstehe sie, dass alle Menschen, egal welche Farbe, Alter oder Geschlecht, die gleichen Rechte, Pflichten und Chancen hätten. Chancen seien nicht davon abhängen, ob ein Mensch männlich oder weiblich geboren wurde.

Sie ist zudem Vorsitzende vom Arbeitskreis Unternehmerfrauen im Handwerk des Kreises Ahrweiler und sieht in Handwerksbetrieben schon große Fortschritte. Gleichzeitig betont sie, dass der Bereich noch stark männlich dominiert sei: „Außerdem sind Sicherheitsausrüstung, Arbeitskleidung und Werkzeuge häufig noch nicht auf Frauen abgestimmt“, erklärt Kerstin Sonntag.

i Sabrina Alfter hat im vergangenen Jahr erfolgreich ihre Ausbildung bei der Schreinerei Mülligan abgeschlossen. Sie arbeitet aktuell als einzige Frau für den Betrieb. Sabrina Alfter

„Was viel mehr zählt als die Muskelkraft, sind Interesse, Motivation und die Bereitwilligkeit zu lernen“, führt Gesellin Sabrina Alfter aus. Die 22-Jährige hat im vergangenen Jahr ihre Ausbildung bei der Schreinerei Mülligann in Heimersheim abgeschlossen und ist seitdem als Gesellin in dem Betrieb tätig. Zu Beginn ihrer Ausbildung sei sie eher eine schüchterne und zurückhaltende Frau gewesen. „Ich habe gelernt, mich mehr einzubringen und mit dem ab und an mal raueren Ton umzugehen, den es im Handwerk eben gibt. Mit der Zeit bin ich da automatisch reingewachsen.“

Einige Menschen haben Sabrina Alfter ihre Ausbildung in einem Handwerksbetrieb nicht zugetraut. Sie ist sehr stolz auf sich, diese Personen vom Gegenteil überzeugt zu haben. Fehlendes Zutrauen, sich beweisen zu müssen und selbst dann noch mit Skepsis konfrontiert zu werden – das kennen viele Frauen. Da ist sich die Sabrina Alfter sicher.

„Ich habe gelernt, mich mehr einzubringen und mit dem ab und an mal raueren Ton umzugehen, den es im Handwerk eben gibt.“

Sabrina Alfter (22), Gesellin

i Anna Neubusch war neben dem Studium lange als Erzieherin im Einsatz. Gleichberechtigung bedeutet für sie, dass sowohl Frauen, Männer und LGBTQ+ Personen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität oder Orientierung gleich und auf Augenhöhe behandelt werden. Anna Neubusch

Anna Neubusch ist 27 Jahre alt, studiert und ist im sozialen Bereich tätig. Im Berufsalltag im Kindergarten sei ihr aufgefallen, dass männlichen Fachkräften mit mehr Misstrauen begegnet wird, während Frauen automatisch als die einfühlsamen und fürsorglichen Bezugspersonen gelten. „Frauen werden automatisch Eigenschaften wie Einfühlsamkeit, Fürsorge und emotionale Intelligenz zugeschrieben.“ Diese Annahmen führen nach Anna Neubusch dazu, dass Berufe im sozialen Sektor oft abwertend als „Frauenberufe“ bezeichnet werden.

„Solange Gewalt gegen Frauen und marginalisierte Gruppen weiterhin systematisch ignoriert, verharmlost oder normalisiert wird, können wir nicht von echter Gleichberechtigung sprechen.“ Die Studentin ist überzeugt, es braucht eine tiefgreifende politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Problemen.

i Sarah Rößel engagiert politisch im Stadrat. Junge Frauen möchte sie ermutigen, sich Gehör zu verschaffen, aktiv an politischen Prozessen teilzunehmen und keine Angst vor Fehlern zu haben: "Eure Stimme zählt", betont Sarah Rößel. Andreas Schmickler

Mit gesellschaftlichen Problemen setzt sich Sarah Rößel seit Jahren auseinander. Sie ist 28 Jahre alt und engagiert sich politisch als stellvertretende Fraktionssprecherin von Bündnis90/Die Grünen im Stadtrat in Bad Neuenahr-Ahrweiler, ist Mitglied im Kreistag und im erweiterten Landesvorstand von Bündnis90/ Die Grünen. Politik sei leider immer noch sehr männerdominiert. Zahlen decken diese Ansicht. So sinkt der Frauenanteil im Deutschen Bundestag laut dem Statistischen Bundesamt nach der Wahl um 2,4 Prozentpunkte auf 32,4 Prozent. Sarah Rößel meint: „Gerade als junge Frau muss man einiges an Selbstbewusstsein aufwenden und sich seinen Raum erkämpfen. Man kommt nicht drum herum, sich ein dickes Fell zuzulegen.“

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern habe in vielen Bereichen Fortschritte gemacht, aber es gebe nach wie vor erhebliche Herausforderungen. Positiv sei unter anderem die gesetzliche Regelung zur Bekämpfung von Diskriminierung. Die junge Politikerin führt weiter aus: „Allerdings bestehen weiterhin große Lücken bei der Bezahlung und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch gesellschaftliche Normen und Rollenbilder sind oft noch hinderlich.“