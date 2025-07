Arbeiten an der Carl-von-Ehrenwall-Allee beginnen

Die Carl-von-Ehrenwall-Allee ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen in Ahrweiler. Nach der Flut war sie zerstört und nun lange Jahre eine Schotterpiste. Jetzt geht es dort voran.

Mit dem feierlichen ersten Spatenstich haben am Mittwoch offiziell die Arbeiten zur Wiederherstellung der Carl-von-Ehrenwall-Allee in Ahrweiler begonnen. Auf einer Länge von 410 Metern wird sie durch eine Prallwand gegen Hochwasser abgesichert und von der Ehrenwall’schen Klinik bis zur Ahrtorbrücke hin neu entstehen. Rund 13 Millionen Euro werden dafür investiert, die zu 100 Prozent aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Land getragen werden.

i Beim offiziellen Erinnerungsfoto für die Geschichtsbücher wollten alle dabei sein. Jochen Tarrach

Wichtige innerstädtische Verbindung

Die Carl-von-Ehrenwall-Allee ist bestimmt nicht die größte und prächtigste Straße in Ahrweiler. Aber sie ist eine der wichtigsten innerstädtischen Verbindungen. Das wurde besonders deutlich, als sie von der Flut im Juli 2021 fast komplett zerstört wurde und nun mehr als vier Jahre lediglich als eine grobe Schotteraufschüttung zur Verfügung stand.

Durch die enge Tallage bedingt, gibt es nördlich der Ahr sonst kaum eine andere Möglichkeit, mit dem Auto aus den westlichen Teilen von Ahrweiler oder Walporzheim in das Stadtzentrum zu gelangen. Schon seit Wochen ist sie zu vorbereitenden Arbeiten komplett gesperrt. Jetzt aber können die finalen Bauarbeiten auch mit offiziellem Segen beginnen.

Zum ersten Spatenstich war extra Staatssekretärin Simone Schneider aus dem Ministerium des Inneren und für Sport aus Mainz angereist. Gemeinsam mit Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen, dem Ersten Beigeordneten Peter Diewald, Herbert Wiemer von der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) sowie Ahrweilers Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen griff die Staatssekretärin gemeinsam mit weiteren Kommunalpolitikern zur Schaufel, um den symbolischen Spatenstich zu tätigen.

i Staatssekretärin Simone Schneider (rechts) aus dem Mainzer Innenministerium war in Ahrweiler, um gemeinsam mit Bürgermeister Guido Orthen (Bildmitte) sowie Herbert Wiemer von der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft den ersten Spatenstich zum Bau der Carl-von-Ehrenwall-Allee zu machen. Jochen Tarrach

„Es ist eine der komplexesten Baustellen in der Stadt.“

Guido Orthen, Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Es ist eine der komplexesten Baustellen in der Stadt“, erklärte Bürgermeister Guido Orthen. Ende 2026 soll inklusive der notwendigen Arbeiten des Abwasser-Zweckverbandes (AZV) alles fertig sein. So sagte er, dass man auch hier mit vielen bürokratischen Hindernissen zu kämpfen habe, die nicht immer nachvollziehbar sein. Aber jetzt könne der Bau mit voller Kraft beginnen.

Die Staatssekretärin erklärte, dass Straßenbau gemeinsam mit Hochwasserschutz unter der Prämisse von HQ100 eben seine Zeit dauere. MdL Horst Gies übermittelte die Grüße der Landrätin und hob unter all den geplanten Dingen hervor, dass entlang der Straße auch im Abstand von jeweils zwölf Metern 32 neue, bereits mehrjährige Straßenbäume verschiedener Art gepflanzt werden sollen und sie somit ihren alten Alleecharakter wiederbekomme.

Architekt Peter Terporten von der Ingenieurgemeinschaft Terporten, die mit der „Planning plus“ und Jens Heckenbach die Bauplanungen begleitet haben, berichtete, dass die bereits eingebrachte Spundwand trotz der noch zu errichtenden Prallwand nicht wieder entfernt würde. Sie bleibt als Kolkwand im Boden.

i Die vorbereiteten Löcher für die Prallwand sind deutlich zu sehen. Die Metallspundwand bleibt verkürzt als Kolkschutz im Boden. Jochen Tarrach

Prallwand muss zuerst entstehen

Problem ist, dass man die rund 410 Meter lange Straße nicht einfach wieder aufbauen kann, sondern zuerst die erwähnte Prallwand errichtet werden muss. Die Ahr arbeitet naturgemäß, durch den rechten Bogen bedingt, ständig an ihrem linken, nördlichen Ufer und trägt dieses ab. So war es auch an den Fluttagen.

i Hier ist gut zu sehen, wie ein Metallrohr im Boden versenkt wird, um darin einen Betonbohrpfahl zu gießen. Jochen Tarrach

Um das nun zu verhindern, muss zuerst das Ufer durch eine tiefgründige Bohrpfahlwand gesichert werden. 505 Kubikmeter Wasser pro Sekunde müssen am Bauwerk vorbei abgeleitet werden. Die Bohrpfähle haben einen Durchmesser von 1,2 Meter und reichen 16 Meter in den Boden.

Der Mauerverlauf entspricht in etwa dem alten Uferverlauf. Die Arbeiten zum Erstellen dieser Bohrpfähle sind derzeit am östlichen Ende der Baustelle nahe der provisorischen Ahrtorbrücke gut zu beobachten. Etwa 4,5 Meter der Bohrpfähle werden später sichtbar sein, um die Vorgabe von HQ100 zu erfüllen. Aus optischen Gründen werden sie mit Natursteinen verblendet.

Die neue Straße wird also nicht extra breit neu gebaut werden können. Sie wird begrenzt durch das Gelände der Ehrenwall’schen Klinik sowie der Prallwand. So wird es eine 4,25 Meter breite Fahrbahn als Einbahnstraße geben, daneben einen 2,2 Meter breiten Baumstreifen und einen zwei Meter breiten Fußweg.