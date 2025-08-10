Der Wiederaufbau der flutzerstörten Carl-von-Ehrenwall-Allee in Ahrweiler ist eine der komplexesten Baustellen der Stadt, so Bürgermeister Guido Orthen. Doch es geht gut voran und es lässt sich bereits erahnen, wie die Straße mal aussehen soll.

Entlang der Baustelle zum Neubau der Carl-von-Ehrenwall-Allee in Ahrweiler ist so richtig was los. Davon können sich Bürger und Gäste der Stadt überzeugen, wenn sie sich unweit der Ahrtorbrücke einfinden und auf das Baugeschehen blicken. Obwohl der symbolische erste Spatenstich erst am 9. Juli dieses Jahres den offiziellen Baubeginn signalisierte, sind die Arbeiten bereits sehr weit fortgeschritten und man kann schon erkennen, was es einmal werden soll. Deutlich zu sehen ist bereits die eingeschlagene Spundwand, die im Hochwasserfall den Wasserdruck der Ahr abfangen und ableiten soll und dabei die geplante, höhere Prallwand vor allem gegen Unterspülung schützt.

Allee entsteht auf 410 Metern neu

505 Kubikmeter Wasser pro Sekunde müssen am Bauwerk vorbei abgeleitet werden. Die Ahr arbeitet naturgemäß durch den rechten Bogen bedingt, ständig an ihrem linken, nördlichen Ufer und trägt dieses ab. Das hat die Ahrflut vom Juli 2021 besonders deutlich gemacht, die gerade hier am Ahrbogen mit der Ehrenwall’schen Klinik besonders hohen Schaden hinterlassen hat. Die Wand wird aber auch deswegen notwendig sein, um den seitlichen Druck durch die neu entstehende Carl-von-Ehrenwall-Allee abzufangen. Auf einer Länge von 410 Metern wird sie von der Ehrenwall`schen Klinik bis zur Ahrtorbrücke hin neu entstehen.

i Rund 16 Meter reichen die Betonpfähle für die Prallwand in die Tiefe, um gegen den Wasserdruck bei einem Hochwasser abgesichert zu sein. Jochen Tarrach

Problem ist, dass man die Straße nicht einfach neu aufbauen kann, sondern zuerst die im Bau befindliche Prallwand errichten muss. Die dazu erforderlichen Bohrpfähle, notwendig besonders, um der Wand Standsicherheit zu geben, haben einen Durchmesser von 1,2 Metern und reichen 16 Meter in den Boden. Die Arbeiten zum Erstellen dieser Bohrpfähle sind derzeit am östlichen Ende der Baustelle nahe der provisorischen Ahrtorbrücke gut zu beobachten. An zahlreichen Stellen sind die Kränze mit den aus dem Boden reichenden Furniereisen zum weiteren Aufbau zu sehen. Etwa 4,5 Meter werden später sichtbar sein, um die Vorgabe von HQ 100 zu erfüllen. Der Verlauf der neuen Mauer entspricht etwa dem alten Uferverlauf. Aus optischen Gründen wird sie als zusammenhängende Wand mit Bruchsteinen verblendet. Völlig zerstört wurde auch die Obertorbrücke direkt am Ahrbogen, die nun ebenfalls als Hubbrücke neu entstehen wird.

i "Es ist derzeit eine der komplexesten Baustellen in unserer Stadt", erklärte Bürgermeister Guido Orthen. Jochen Tarrach

32 Bäume werden neu gepflanzt

Entlang der Straße sollen final im Abstand von jeweils zwölf Metern 32 neue, bereits mehrjährige Straßenbäume verschiedener Art gepflanzt werden, damit die Straße ihren alten Alleecharakter wiederbekommt. Die Carl-von-Ehrenwall-Allee ist eine der wichtigsten innerstädtischen Verbindungen. Das wurde besonders deutlich, als sie von der Flut fast komplett zerstört wurde und nun über Jahre lediglich als grobe Schotteraufschüttung zur Verfügung stand. Durch die enge Tallage bedingt gibt es nördlich der Ahr keine andere Möglichkeit, mit dem Auto aus westlicher Richtung in das Stadtzentrum zu gelangen. Ende 2026 soll inklusive der Prallwand, der notwendigen Arbeiten des Abwasser-Zweckverbandes (AZV) sowie des Straßenbaus alles fertig sein.