Genehmigung fehlt
Arbeiten am Neuen Maarhof in Niederdürenbach gestoppt
Die Baustelle am neuen Maarhof wurde amtlich versiegelt.
Die Baustelle am neuen Maarhof wurde amtlich versiegelt.
Martin Ingenhoven

Bisher stattgefundene Bauarbeiten am Neuen Maarhof in Niederdürenbach sind offenbar ohne behördliche Genehmigung erfolgt. Nun hängen Flatterband und ein Sperrschild an der Baustelle, und die Behörden prüfen.

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Wer derzeit vom Rodder Maar einen Abstecher zum Neuen Maarhof macht, dürfte überrascht sein. Der neue Eigentümer der Anlage hatte zuvor angekündigt, hier einen Pferdebetrieb zu eröffnen. Zwar sind einige entsprechende Baufortschritte zu erkennen, doch wer nähertritt, sieht Flatterband und ein rotes Schild.
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