99 Wohnungen sollen entstehen Arbeiten am ehemaligen „Goldenen Anker“ gehen gut voran Jochen Tarrach 23.01.2026, 12:00 Uhr

i Viel Baumatrerial liegt rund um die große Baugrube, damit die Arbeiten stets zügig vorwärts gehen können. Jochen Tarrach

Der Frost der vergangenen Wochen hat den Bauarbeiten auf dem Areal des ehemaligen Hotels „Giffels Goldener Anker“ in Bad Neuenahr nur mäßig zugesetzt. Man liegt gut im Zeitplan. Allerdings ist immer noch offen, wann das Areal fertig sein wird.

99 Mietwohnungen, Gewerbeflächen für den Einzelhandel, Platz für ein Restaurant und für alle Nutzer zusammen Parkplätze in der Tiefgarage. Das alles hört sich fast nach einem komplett neuen Wohnviertel in der guten Stube von Bad Neuenahr an. Wer entlang der Mittelstraße fährt, bekommt davon kaum etwas mit.







