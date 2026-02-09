Ölsanierung im Pilgerschritt Arbeiten am Altenahrer Rathaus „beginnen richtig“ Lydia Schauff 09.02.2026, 16:00 Uhr

i Die Balkone sind abgebaut, die Baustelle ist soweit eingerichtet: Diese Woche sollen die Arbeiten am Rathaus richtig losgehen. Nun werden Schritt für Schritt die ölkontaminierten Wände ausgetauscht. Lydia Schauff

Diese Woche beginnt der Wiederaufbau des Altenahrer Rathauses laut VG-Bürgermeister Dominik Gieler so „richtig“. Welche Arbeiten anstehen, welche Herausforderungen die Baustelle mit sich bringt und warum Gieler sich gerade sehr über das Land ärgert.

Wäre es nach Dominik Gieler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr gegangen, er hätte das von der Flut massive beschädigte Rathaus in Altenahr abgerissen und eins zu eins wieder aufbauen lassen. Doch diesem Vorgehen hat die Denkmalschutzbehörde mit Blick auf die denkmalgeschützte Fassade und das denkmalgeschützte Treppenhaus nicht zugestimmt.







