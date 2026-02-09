Ölsanierung im Pilgerschritt
Arbeiten am Altenahrer Rathaus „beginnen richtig“
Die Balkone sind abgebaut, die Baustelle ist soweit eingerichtet: Diese Woche sollen die Arbeiten am Rathaus richtig losgehen. N
Die Balkone sind abgebaut, die Baustelle ist soweit eingerichtet: Diese Woche sollen die Arbeiten am Rathaus richtig losgehen. Nun werden Schritt für Schritt die ölkontaminierten Wände ausgetauscht.
Lydia Schauff

Diese Woche beginnt der Wiederaufbau des Altenahrer Rathauses laut VG-Bürgermeister Dominik Gieler so „richtig“. Welche Arbeiten anstehen, welche Herausforderungen die Baustelle mit sich bringt und warum Gieler sich gerade sehr über das Land ärgert.

Lesezeit 4 Minuten
Wäre es nach Dominik Gieler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr gegangen, er hätte das von der Flut massive beschädigte Rathaus in Altenahr abgerissen und eins zu eins wieder aufbauen lassen. Doch diesem Vorgehen hat die Denkmalschutzbehörde mit Blick auf die denkmalgeschützte Fassade und das denkmalgeschützte Treppenhaus nicht zugestimmt.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren