Diese Woche beginnt der Wiederaufbau des Altenahrer Rathauses laut VG-Bürgermeister Dominik Gieler so „richtig“. Welche Arbeiten anstehen, welche Herausforderungen die Baustelle mit sich bringt und warum Gieler sich gerade sehr über das Land ärgert.
Lesezeit 4 Minuten
Wäre es nach Dominik Gieler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr gegangen, er hätte das von der Flut massive beschädigte Rathaus in Altenahr abgerissen und eins zu eins wieder aufbauen lassen. Doch diesem Vorgehen hat die Denkmalschutzbehörde mit Blick auf die denkmalgeschützte Fassade und das denkmalgeschützte Treppenhaus nicht zugestimmt.