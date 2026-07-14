Gedenkfeier in Ahrweiler
Applaus für Entschuldigung und eine stille Gedenkminute
Vor knapp tausend Menschen sprach Gordon Schnieder (CDU), rheinland-pfälzischer Ministerpräsident. Ein Tag, um der 135 Verstorbe
Vor knapp tausend Menschen sprach Gordon Schnieder (CDU), rheinland-pfälzischer Ministerpräsident. Ein Tag, um der 135 Verstorbenen im Ahrtal in der Flutnacht zu gedenken.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Glocken läuten, es wird still auf dem Marktplatz in Ahrweiler. Eine Minute wird den Flutopfern gedacht. Bemerkenswert: Als erster Ministerpräsident entschuldigt sich Gordon Schnieder für ein Versagen des Staates in der Flutnacht. Applaus folgt.

Lesezeit 4 Minuten
Zwischen Applaus, einzelnen Buhrufen und einer stillen Gedenkminute: Auf dem Marktplatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde der 135 Todesopfern gedacht, die im Ahrtal in der Flutnacht vor fünf Jahren ihr Leben verloren. Auf der Bühne sprachen hochrangige Politiker.
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