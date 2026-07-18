Start-up-Unternehmen gegründet App aus Unkelbach vereinfacht Umgang mit Arztrechnungen Silke Müller 18.07.2026, 17:00 Uhr

i Rahma Hassan aus Unkelbach hat die Pia-App erdacht und mithilfe von Chris Wolf von der Bonner Laramate GmbH entwickelt. Silke Müller

Das Einreichen von Arztrechnungen ist für Privatversicherte sehr zeitaufwendig. Denn alles muss separat erledigt werden. Genervt hat das Rahma Hassan aus Unkelbach schon sehr lange. Jetzt hat sie eine App erdacht und entwickelt, die das ändern soll.

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht: Rahma Hassan ist eine waschechte gebürtige Remagenerin. 22 Jahre lang hat die Mutter dreier Kinder im Alter von 8,12 und 13 Jahren in Bandorf gelebt. Mittlerweile wohnt die Steuerbeamtin in Unkelbach.







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