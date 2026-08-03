Das Apollinarisstadion ist auf der Zielgraden: Am 29. August wird die wichtige Sportstätte in der Kreisstadt wiedereröffnet. Jetzt laufen noch die allerletzten Arbeiten, dann kann die große Feier steigen.
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Der Wiederaufbau des Apollinarisstadions ist nahezu abgeschlossen. Die allerletzten Arbeiten vor der großen Eröffnungsfeier am S amstag, 29. August, von 10 bis 19 Uhr laufen. So wurde Ende Juli etwa der Kunstrasen verlegt, und die vorbereitenden Arbeiten dafür wurden abgeschlossen.