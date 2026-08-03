Letzte Arbeiten laufen
Apollinarisstadion fiebert der Eröffnung entgegen
Der Kunstrasen wurde im Apollinaristadion verlegt (hier ein Foto vom 28. Juli).
Der Kunstrasen wurde im Apollinaristadion verlegt (hier ein Foto vom 28. Juli).
Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

Das Apollinarisstadion ist auf der Zielgraden: Am 29. August wird die wichtige Sportstätte in der Kreisstadt wiedereröffnet. Jetzt laufen noch die allerletzten Arbeiten, dann kann die große Feier steigen.

Lesezeit 1 Minute
Der Wiederaufbau des Apollinarisstadions ist nahezu abgeschlossen. Die allerletzten Arbeiten vor der großen Eröffnungsfeier am S amstag, 29. August, von 10 bis 19 Uhr laufen. So wurde Ende Juli etwa der Kunstrasen verlegt, und die vorbereitenden Arbeiten dafür wurden abgeschlossen.
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