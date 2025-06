Mehr als 30 Bürger haben bei einem Baustellenfrühstück der Bürger-Informationskampagne „#wiederbunt“ zum Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe 2021 gut zwei Stunden lang das Apollinarisstadion und seine Sportstätten unter die Lupe genommen. Es gehe nicht nur um den staatlich finanzierten Wiederaufbau eins zu eins, sondern um ohnehin fällige Verbesserungen sowie den Schutz vor weiteren Ahr-Hochwassern, erläuterte Nadine Wenigmann aus der Abteilung Sport der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler.

i Die Besucher waren vom wiederaufgebauten Apollinarisstadion begeistert. Frank Bugge

„Bei einem gleichen Ereignis wie 2021 sollten nicht die gleichen großen Schäden entstehen“, umschrieb Lars Glomb, Projektleiter bei der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft, die Aufgabe. Sechs von sieben Sportplätzen und vier von fünf Sporthallen seien in der Stadt von der Flut beschädigt worden, erinnert Nadine Wenigmann an die damalige Schadenslage. Im Stadion stand die Flutbrühe bis zu 70 Zentimeter hoch, nebenan im tiefer liegenden Sportheim bis an die Decke des Erdgeschosses. Für den Schul- und Vereinssport mit Aushängeschildern wie den Fußballern vom ABC mit großer Jugendarbeit oder den Frauenfußballerinnen vom SC 13 mussten Ausweichsportstätten bereitgestellt werden.

„Wir können auch Deutsche Meisterschaft – nur für Olympia fehlt der Speerwurf-Anlauf.“

Lars Glomb, Projektleiter bei der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft

Neben dem markanten Apollinarisstadion als „Heiligtum des Sports in der Stadt“ – wie Wenigmann sagte – mit Zuschauertribüne, Rasenplatz für hochklassigeren Fußball und anspruchsvollen Leichtathletikanlagen (Glomb: „Wir können auch Deutsche Meisterschaft – nur für Olympia fehlt der Speerwurf-Anlauf“) ist ein Multifunktionskunstrasen für Fußball und Hockey gebaut worden. Es folgt auf dem Sportplatz West noch ein weiterer Kicker-Rasen der „vierten Generation“, dem Starkregen und Überschwemmung nichts ausmachen sollen.

i Lars Glomb (3. von rechts) zeigte den Besuchern auch die extra eingerichteten Fußballer-Kabinen des ABC Ahrweiler im Tribünengebäude des Apollinarisstadions. Frank Bugge

Wenigmann und Glomb öffneten alle Türen, erläuterten viele Kleinigkeiten von der einheitlichen Farbgebung aller Gebäude über die Bänke in den vier jetzt bis zur Brusthöhe gekachelten Umkleiden und Duschen. Sie haben Metall- anstatt Holzfüße, können also Hochwasser unbeschadet überstehen. Die Duschen sind Aufputz montiert, damit bei Defekten keine Wand mehr aufgestemmt werden muss. „Insgesamt Wellness-Effekt“, befand Glomb und erhielt Zustimmung von den Besuchern.

i Großes Interesse bei der Führung durch das hergerichtete Apollinarisstadion Frank Bugge

Weitere Baustellen-Touren folgen

Und es gab noch ein anderes wichtiges Thema: Die Behindertenfreundlichkeit wurde bis hin zur Kugelstoßanlage optimiert. Übergangsweise stehen noch drei Umkleide- und Duschcontainer im Stadion, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gesponsert hat. Die Fußballer des ABC Ahrweiler haben sich im Tribünengebäude zwei eigene großzügige Fußballerkabinen eingerichtet. Optisch so, wie man sie von den Fotos erfolgreicher Teams kennt, wenn sie ihren Titelgewinn feiern. „Den Platz dafür haben wir hier“, bestätigte Glomb und lud zu Brötchen, Kaffee und Getränken ein.

i Mehr als 30 Interessierte nahmen beim Baustellenfrühstück der Bürger-Informationskampagne "#wiederbunt" zum Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe 2021 gut zwei Stunden lang das Apollinarisstadion und seine Sportstätten unter die Lupe. Zum Schluss gab es dann belegte Brötchen, Kaffee und kühle Getränke. Frank Bugge

Die Baustellen-Info-Touren gehen unter anderem weiter mit zwei Spielplatztouren für Familien am 15. Juli und 5. August mit kindgerechten Infos zum Wiederaufbau und Zeit für Spiel und Spaß. Infos und Anmeldung unter ticket.wiederbunt.de