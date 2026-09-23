Ärger wegen Straßenbaustelle Anwohner schildern Probleme an Bad Breisiger Schule Martin Ingenhoven 23.09.2026, 16:00 Uhr

i Die Geschwindigkeitsreduzierung für die Rheintalstraße in Bad Breisig hängt mit den Arbeiten an der Lindenschule zusammen. Silke Müller

Baustelle, Elterntaxis, Dunkelheit: Der Schulweg in Bad Breisig wird zum Risiko. Anwohner klagen zudem über die Auswirkungen der Straßenbaustelle in der Rheintalstraße.

Radlader, Rüttelplatten, Bauarbeiter, dazwischen Kinder mit Schulranzen auf dem Weg zur Lindenschule und Elterntaxis, die die kleinen Abc-Schützen möglichst nah ans Schulgelände bringen. In diesem Gewühl, das besonders morgens und mittags seinen Höhepunkt erreicht, versuchen die Anwohner der Rheintalstraße in Bad Breisig, Ruhe zu bewahren.







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