Baustelle, Elterntaxis, Dunkelheit: Der Schulweg in Bad Breisig wird zum Risiko. Anwohner klagen zudem über die Auswirkungen der Straßenbaustelle in der Rheintalstraße.
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Radlader, Rüttelplatten, Bauarbeiter, dazwischen Kinder mit Schulranzen auf dem Weg zur Lindenschule und Elterntaxis, die die kleinen Abc-Schützen möglichst nah ans Schulgelände bringen. In diesem Gewühl, das besonders morgens und mittags seinen Höhepunkt erreicht, versuchen die Anwohner der Rheintalstraße in Bad Breisig, Ruhe zu bewahren.