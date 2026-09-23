Ärger wegen Straßenbaustelle
Anwohner schildern Probleme an Bad Breisiger Schule
Die Geschwindigkeitsreduzierung für die Rheintalstraße in Bad Breisig hängt mit den Arbeiten an der Lindenschule zusammen.
Die Geschwindigkeitsreduzierung für die Rheintalstraße in Bad Breisig hängt mit den Arbeiten an der Lindenschule zusammen.
Silke Müller

Baustelle, Elterntaxis, Dunkelheit: Der Schulweg in Bad Breisig wird zum Risiko. Anwohner klagen zudem über die Auswirkungen der Straßenbaustelle in der Rheintalstraße.

Lesezeit 2 Minuten
Radlader, Rüttelplatten, Bauarbeiter, dazwischen Kinder mit Schulranzen auf dem Weg zur Lindenschule und Elterntaxis, die die kleinen Abc-Schützen möglichst nah ans Schulgelände bringen. In diesem Gewühl, das besonders morgens und mittags seinen Höhepunkt erreicht, versuchen die Anwohner der Rheintalstraße in Bad Breisig, Ruhe zu bewahren.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren