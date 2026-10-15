Hohe Geräte, Übersicht fehlt
Anwohner kritisieren neuen Spielplatz in Remagen
Jerry und Petra Arriaga haben nichts gegen einen Spielplatz, aber diverse Kritikpunkte.
Jerry und Petra Arriaga haben nichts gegen einen Spielplatz, aber diverse Kritikpunkte.
Judith Schumacher

Der neue Römerspielplatz in Verlängerung der Remagener Rheinpromenade sorgt für Kritik: Anwohner bemängeln Größe und Sicherheit der Spielgeräte, ebenso wie die Einsehbarkeit des Areals. Die Stadt verweist indes auf Bürgerbeteiligung und Fachplanung. 

Lesezeit 3 Minuten
Eifrig gearbeitet wird derzeit am neuen Römerspielplatz auf dem Areal oberhalb des Rheinuferwegs in Verlängerung der Remagener Rheinpromenade nahe dem Deichweg. Vor dem Hintergrund, dass Remagen mit seinem römischen Kastell in das Weltkulturerbe Niedergermanischer Limes aufgenommen wurde, soll Kindern dort die Geschichte von Remagen, das in römischer Zeit Rigomagus hieß, auf spielerische Weise nähergebracht werden.
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