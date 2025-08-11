Eine Lösung für die Dauerbaustelle auf dem Grundstück Nummer 50 in der Bad Breisiger Rheintalstraße scheint derzeit (noch) nicht in Sicht zu sein. Das ruft bei Anwohnern Frust hervor.

Es ist ein unschönes Bild, aber Passanten und Anwohner dürften sich mittlerweile in all den Jahren an den Anblick gewöhnt haben: Die Rede ist von der brachliegenden Baustelle mit dem vor sich hingammelnden Kran auf dem Grundstück Rheintalstraße 50 in Bad Breisig. Seit Sommer 2019 – also seit insgesamt sechs Jahren – hat sich dort nichts mehr getan.

Eigentümer im Frühjahr 2024 gestorben

Seinerzeit wurden die Bauarbeiten auf dem besagten Areal durch die untere Bauaufsichtsbehörde der Kreisverwaltung Ahrweiler eingestellt, da die erforderliche Baugenehmigung nicht vorlag. Im Anschluss sind der Kreisverwaltung zufolge mehrere Bauanträge vonseiten des Bauherrn vorgelegt worden, die aber allesamt nicht prüffähig beziehungsweise genehmigungsfähig waren. Mittlerweile ist der Eigentümer gestorben, und der Stillstand dauert weiter an.

Warum die Behörden nicht eingreifen (können), haben sie gegenüber unserer Zeitung bereits erläutert. Demnach sind der Stadt die Hände gebunden, weil es aktuell keine Rechtsvorschrift gibt, die die Kommune dazu ermächtigt, die Beseitigung des Krans zu fordern. Und aus Sicht der Kreisverwaltung geht von dem Grundstück keine Gefahr aus, da dieses vollständig eingezäunt und gegen fremdes Betreten gesichert sei, wie die Behörde mitgeteilt hat. Aber diese Begründungen will Anwohner Ingo Weber nicht einfach hinnehmen. Er war es, der sich an unsere Zeitung gewandt hat, um auf den Missstand aufmerksam zu machen.

i Es wuchert auf der Baustelle zwar alles zu, das Loch mit Stahlstäben ist aber noch da. Ingo Weber

Nach den Stellungnahmen der Behörden habe ihn nun der Frust überkommen, so Weber. „Wie kann man sich hinter Bau- und Ordnungsrecht verstecken, ohne auch nur zu versuchen, eine Lösung zu finden? Der Besitzer der Baustelle ist tot, dann ist ja alles in Ordnung? Wenn wir keinen Ansprechpartner mehr haben, bleibt es halt so?“, kritisiert er die Stellungnahme der Bad Breisiger Verwaltung. Und auch mit der Kreisverwaltung geht er hart ins Gericht: „Wenn so eine gesicherte Baustelle aussieht und das Betreten nicht möglich ist, frage ich mich, wie in den Augen der Kreisverwaltung eine ungesicherte Baustelle aussieht? Es stehen lediglich drei Zaunfragmente in nicht zusammenhängendem Zustand auf der Baustelle.“ Und Weber zählt auf: „Der Kran rostet vor sich hin, es wuchert alles zu, und in dem Loch sind Stahlstäbe. Wenn da ein Kind hineinfällt, wird es aufgespießt.“

„Ich erwarte nicht, dass die Baustelle innerhalb von drei Tagen aufgelöst wird, aber ich erwarte eine Lösung.“

Anwohner Ingo Weber

Seit 2019 setzt der Anwohner nach eigenen Angaben alle Hebel in Bewegung, damit sich an dem Schandfleck in der Rheintalstraße etwas tut. Zahlreiche E-Mails habe er schon zu diesem Thema verfasst und an Behörden geschickt – bisher ohne Erfolg. Ingo Weber wünscht sich, dass der Kran samt – wie er sagt „Schrottplatz“ – endlich verschwindet, das Loch zugeschüttet wird und dort wieder Kinder spielen können. „Ich erwarte nicht, dass die Baustelle innerhalb von drei Tagen aufgelöst wird, aber ich erwarte eine Lösung“, macht er seinem Unmut Luft.