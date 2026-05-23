Die neue Ahrweinkönigin kommt aus Rech. Anna Knieps hat sich gegen ihre Mitbewerberin Hannah Schooß durchgesetzt. Letztere ist nun Ahrweinprinzessin. Auf die beiden wartet ein spannendes Jahr voller Termine.
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In Rech werden Königinnen gemacht: Schon zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren ist die Ortsweinkönigin des kleinen Weindorfes an der Mittelahr zur Ahrweinkönigin gewählt worden. Nach Eva Hermann (2023) und Annabell Stodden (2024) fiel die Wahl in diesem Jahr auf die 19 Jahre alte Anna Knieps.