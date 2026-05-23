Ahrweinkönigin kommt aus Rech
Anna Knieps und Hannah Schoß repräsentieren den Ahrwein
Die neue Ahrweinkönigin Anna Knieps (2. von links) und Ahrweinprinzessin Hannah Schoß (3. von links) erhielten von ihren Vorgäng
Die neue Ahrweinkönigin Anna Knieps (2. von links) und Ahrweinprinzessin Hannah Schoß (3. von links) erhielten von ihren Vorgängern Felix Lüdenbach und Katharina Bongart die Kronen.
Thomas Weber

Die neue Ahrweinkönigin kommt aus Rech. Anna Knieps hat sich gegen ihre Mitbewerberin Hannah Schooß durchgesetzt. Letztere ist nun Ahrweinprinzessin. Auf die beiden wartet ein spannendes Jahr voller Termine.

Lesezeit 2 Minuten
In Rech werden Königinnen gemacht: Schon zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren ist die Ortsweinkönigin des kleinen Weindorfes an der Mittelahr zur Ahrweinkönigin gewählt worden. Nach Eva Hermann (2023) und Annabell Stodden (2024) fiel die Wahl in diesem Jahr auf die 19 Jahre alte Anna Knieps.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren