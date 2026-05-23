Ahrweinkönigin kommt aus Rech Anna Knieps und Hannah Schoß repräsentieren den Ahrwein Thomas Weber 23.05.2026, 16:32 Uhr

i Die neue Ahrweinkönigin Anna Knieps (2. von links) und Ahrweinprinzessin Hannah Schoß (3. von links) erhielten von ihren Vorgängern Felix Lüdenbach und Katharina Bongart die Kronen. Thomas Weber

Die neue Ahrweinkönigin kommt aus Rech. Anna Knieps hat sich gegen ihre Mitbewerberin Hannah Schooß durchgesetzt. Letztere ist nun Ahrweinprinzessin. Auf die beiden wartet ein spannendes Jahr voller Termine.

In Rech werden Königinnen gemacht: Schon zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren ist die Ortsweinkönigin des kleinen Weindorfes an der Mittelahr zur Ahrweinkönigin gewählt worden. Nach Eva Hermann (2023) und Annabell Stodden (2024) fiel die Wahl in diesem Jahr auf die 19 Jahre alte Anna Knieps.







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