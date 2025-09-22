Inthronisation am Weinfest Anna I. repräsentiert nun den Weinort Rech Frank Bugge 22.09.2025, 12:49 Uhr

i Der Moment der Inthronisation: Königin Elena I. übergibt ihre Krone an ihre Nachfolgerin Anna I. Links der neue Weinprinz Lukas und Weinprinzessin Tessa. Frank Bugge

Am Wochenende stand das Weinfest in Rech auf dem Programm. Anna I. wurde zur neuen Weinkönigin des Ahrtalortes gekrönt, sie regiert nun mit Weinprinzessin Tessa Dubowy und Lukas Königshoven als Weinprinz.

Für sie sei ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, gestand Anna Knieps vor großem Publikum und flankiert von den Ahrweinmajestäten in ihrer Antrittsrede. Ihre Inthronisation als Anna I. zur neuen Weinkönigin eröffnete das 61. Weinfest des Weinortes Rech am vergangenen Wochenende.







