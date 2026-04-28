Motorräder am Nürburgring „Anlassen“ im Netz: Von „Schweinegeld“ bis „mega geil“ Jürgen C. Braun 28.04.2026, 19:00 Uhr

i Für die Kids hatten Sicherheitsorganisationen einen eigenen Trainingsparcours aufgebaut. Jürgen C. Braun

Es ist ein beeindruckendes Bild, wenn sich massenhaft Motorradfahrer zum „Anlassen“ auf dem Nürburgring einfinden. Doch bei dem Event werden längst nicht nur positive Stimmen laut, wie etwa ein Blick in soziale Medien zeigt.

Wo immer verschiedene Interessen oder Leidenschaften in großer Zahl aufeinanderprallen, dort polarisieren sie. Das ist auch beim Motorradfahren der Fall. Kein Wunder also, dass mitunter nicht nur die Meinungen, sondern auch die Vorhaltungen der Betroffenen nach dem Mega-Event auf dem Nürburgring mit offiziell 46.







Artikel teilen

Artikel teilen