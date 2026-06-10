Situation nach der Flut Angelsportvereine kämpfen um Fischbestände in der Ahr Jochen Tarrach 10.06.2026, 10:00 Uhr

Das Fischen in der Ahr hat eine lange Tradition. Seit der Flutkatastrophe 2021 hat sich das Gewässer verändert. Wie sieht es dort jetzt mit dem Angeln aus? Und was tun die Fischereivereine, um das Gewässer lebendig zu halten?

„O, wie wunderbar, o, wie wunderbar, ist das Angeln an der Ahr!“ So schreibt es Paul Löffler begeistert im Heimatjahrbuch des Kreises Ahrweiler von 1957. Wenn auch der Fischbestand in der Ahr und ihren Zuflüssen bereits um 1957 infolge äußerer Einflüsse zurückgegangen ist, so sind die früheren Arten wie Bachforelle, Äsche oder Asch genannt, Döbel oder Barben und zahlreiche Fischarten in jenen Jahren noch reichlich vorhanden.







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