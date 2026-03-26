Tatort im Kreis Ahrweiler Angeklagter soll eigene Tochter missbraucht haben Nina Legler 26.03.2026, 11:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz wird einem 64-jährigen Mann von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, seine eigene Tochter als Kind schwer sexuell missbraucht zu haben. Birgit Piehler

Hat ein 64-Jähriger seine leibliche Tochter über Jahre hinweg schwer sexuell missbraucht? Dieser Frage geht das Landgericht Koblenz aktuell nach. Bereits am ersten Prozesstag verteidigt der Rechtsanwalt den Angeklagten gegen die Vorwürfe.

Einem 64 Jahre alten Mann wird vor dem Koblenzer Landgericht von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, seine minderjährige Tochter im Zeitraum von 1991 bis 2002 in einer Vielzahl von Fällen sexuell missbraucht zu haben. Laut Anklageschrift sollen die mutmaßlichen Taten im Kreis Ahrweiler passiert sein.







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