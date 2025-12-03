Angeklagte der quälerischen Tiermisshandlung schuldig 

Dass die Ex-Besitzerin des Gnadenhofs Eifel in Harscheid grundsätzlich eine tierfreundliche Gesinnung habe, das wollte ihr die Richterin am Amtsgericht Ahrweiler gar nicht absprechen. Trotzdem wurde sie wegen quälerischer Tiermisshandlung verurteilt.
Erst am späten Abend des sechsten und letzten Verhandlungstags gegen die ehemalige Betreiberin des Gnadenhofs Eifel hat die zuständige Richterin am Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler das Urteil gefällt. Die Frau musste sich dort verantworten wegen des Vorwurfs, Verstöße gegen das Tierschutzgesetz begangen zu haben.