Andreas Geron als Stadtchef bis 2033 ins Amt gehoben

Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron hat seine zweite Amtszeit angetreten. Er bleibt nach der Wiederwahl bis 2033 im Amt. Zu diesem Anlass blickte er auch auf seine erste Amtsperiode zurück.
Ein besonderer Moment fand jetzt im Rahmen der letzten Stadtratssitzung für dieses Jahr im Sinziger Rathaus statt: Bürgermeister Andreas Geron nahm aus den Händen des Ersten Beigeordneten Hans-Werner Adams die Urkunde entgegen, die ihn ab dem neuen Jahr bis zum Jahresende 2033 ins Bürgermeisteramt hebt.