Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler
Analyse: Wo schneiden die Kandidaten besonders gut ab?
In welchen Wahlgebieten schnitten die Kandidaten Axel Ritter (von links), Pascal Rowald, Jörn Kampmann und Christoph Scheuer bes
In welchen Wahlgebieten schnitten die Kandidaten Axel Ritter (von links), Pascal Rowald, Jörn Kampmann und Christoph Scheuer besonders gut ab und wo nicht so gut?
Lars Tenorth

In welchen Wahlgebieten der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sammelten die Bürgermeisterkandidaten besonders viele Stimmen, wo wenige? Und wo war die Wahlbeteiligung am höchsten und wo am niedrigsten? Das sind die Auffälligkeiten der Bürgermeisterwahl.

Lesezeit 2 Minuten
Überraschenderweise triumphierte Pascal Rowald (CDU) gleich im ersten Wahlgang. Doch in welchen Wahlgebieten ist sein Stimmenanteil im Vergleich zu den anderen drei Kandidaten besonders hoch, wo schneidet er verhältnismäßig schlecht ab? Und wie sieht es bei den anderen Kandidaten Christoph Scheuer (Grüne) und den Einzelbewerbern Jörn Kampmann, der Mitglied in der SPD ist, und Axel Ritter aus?

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Kreis AhrweilerPolitik (LaWa)

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