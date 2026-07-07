Fünf Jahre nach der Flut An welchen großen Straßen im Ahrtal 2026 gebaut wird Celina de Cuveland

Cordula Sailer-Röttgers 07.07.2026, 10:00 Uhr

i Die Tunnelstraße am Ortseingang von Altenahr. Auch hier wird der LBM bald Arbeiten vornehmen müssen. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Das Ahrtal ist fünf Jahre nach der Flut weiterhin geprägt von Baustellen. Die Deutsche Bahn baut, die Gemeinden bauen, und der LBM baut wieder auf. Letzterer hat jetzt einen kurzen Überblick zum aktuellen Stand der Straßenarbeiten im Ahrtal gegeben.

Neben dem Ahr-Radweg geht auch der Wiederaufbau der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Ahrtal auf zahlreichen Streckenabschnitten weiter. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat unserer Zeitung Fragen zum Stand der Bauarbeiten auf den Straßen beantwortet.







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