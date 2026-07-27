Kleine Anfrage der Grünen An Integrierter Gesamtschule Remagen fehlen 64 Plätze Silke Müller 27.07.2026, 05:00 Uhr

i Die Schule in Rheinland-Pfalz beginnt nach den Sommerferien am Montag, 10. August. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Bald beginnt das neue Schuljahr. Aber können überhaupt an den weiterführenden Schulen alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden? Nicht überall.

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Remagen fehlen im neuen Schuljahr 64 Plätze. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hervor. „Integrierte Gesamtschulen sind aus pädagogischen und organisatorischen Gründen in ihrer Zügigkeit und damit in ihrer Aufnahmekapazität beschränkt“, heißt es in der Antwort des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Bildung.







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