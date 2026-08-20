Fernsehserie „Im Tal“ An diesen Orten drehte die ARD für ihren Vierteiler zur Ahrflut Martin Ingenhoven 20.08.2026, 14:00 Uhr

i Das Hotel Hohenzollern über Ahrweiler war nur einer von vielen Drehorten, für die neue fiktionale ARD-Serie zur Flut im Ahrtal. Rico Rossival

Die Dreharbeiten für einen neuen ARD-Vierteiler zur Ahrflut haben für Aufsehen im Kreis Ahrweiler gesorgt. Wann genau die Serie ausgestrahlt wird und wie sie heißen soll, ist noch nicht sicher, doch Ortskundige werden einige Drehorte wiedererkennen.

Die Kameras sind längst wieder eingepackt, die Schauspieler und das Filmteam abgereist – doch wenn die neue Fernsehserie mit dem Arbeitstitel „Im Tal“ irgendwann über die Bildschirme flimmert, dürften die Bewohner des Ahrtals ihre Heimat an zahlreichen Stellen wiedererkennen.







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