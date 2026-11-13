Hundesuche mit Happy End An Ahr entlaufene „Lotte“ erst in Belgien eingefangen Ralf Grün 13.11.2026, 05:00 Uhr

i Nach der nervenaufreibenden Suchaktion steht Dackelmischlingshündin Lotte tatsächlich in der aufgestellten Lebenshilfe. Carina Niesen

Wenn Hunde oder andere Haustiere entlaufen, bewegen sie sich oft in einem für sie gefährlichen Umfeld. Auch die ausgebüxte Dackelmischlingshündin Lotte überquerte auf ihrer Odyssee Autobahnen und Straßen. Doch die Suche nach ihr verlief erfolgreich.

„Rennsemmel“ oder auch „Rennwurst“ nennt Carina Niesen die Dackelmischlingshündin Lotte, mit der die Expertin für die Suche nach entlaufenen Hunden eine besonders emotionale Erfahrung verbindet. Die lieb gemeinten Spitznamen hat sich Lotte aber auch redlich verdient.







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