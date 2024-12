Neuer Kontakt für den Ahrkreis Amtsübergabe in der Pressestelle der Agentur für Arbeit 06.12.2024, 14:00 Uhr

i Alte und neue Pressesprecherin bei der Aufgabenübergabe: Doris Litz (links) und Rebecca Stein bereiten den Wechsel in der Pressestelle der Bundesagentur für Arbt in Koblenz vor. Nach 21 Jahren abeitsmarktpolitischer Pressearbeit geht Doris Litz zum 31. Dezember in Rente. Claudia Voß

Nach über zwei Jahrzehnten übergibt die langjährige Pressesprecherin der Bundesagentur für Arbeit, Doris Litz, ihr Amt an eine Nachfolgerin. Für diese eine Herausforderung. Schließlich hat Litz die Pressearbeit im Kreis Ahrweiler besonders geprägt.

Wenn Doris Litz in diesen Tagen ihr Büro betritt, wird es leer geräumt sein. 21 Jahre war die Journalistin in der Pressestelle der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Koblenz tätig und hat während dieser Zeit die arbeitsmarktpolitische Berichterstattung der BA auch im Kreis Ahrweiler bedeutend geprägt.

