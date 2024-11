Am Sonntagmittag zum Tischtennis: Sinzig erwartet Favorit an ungeliebtem Termin

In der Tischtennis-Rheinlandliga kommt es für die SG Sinzig/Ehlingen am Wochenende knüppeldick. Am ungeliebten Sonntagstermin (12 Uhr Jahnhalle in Sinzig) stellt sich mit dem TTC Mühlheim ein Schwergewicht der Liga vor.