Vorweihnachtstrend Am Rhein werden Adventskalender lebendig Judith Schumacher 11.12.2024, 15:00 Uhr

i Der Ortsbeirat hatte sich ein Adventskalenderfenster im Brunnenhof reserviert, der umgestaltet werden soll. Seidenfuß Wolfgang

In Remagen organisiert der Verein der Gewerbetreibenden „Remagen mag ich“ einen „lebendigen Adventskalender“. Dabei laden verschiedene Einrichtungen zu einem vorweihnachtlichen Miteinander ein.

E in Trend, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut, ist der lebendige Adventskalender, bei dem sich Menschen an den 24 Tagen bis Weihnachten vor Fenstern, Türen, Garagentoren, in Höfen oder auch mal an Carports treffen. Mal werden Geschichten erzählt, Rollenspiele gespielt, manchmal gibt es auch Musik oder werden Gedichte vorgetragen und Gebete gesprochen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen