Ich manage ... eine Feuerwehr Am Nürburgring ist Merten beim Brandschutz der Chef Maja Wagener 28.10.2026, 05:00 Uhr

i Dieter Merten ist Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der VG Adenau und hat die Sichterheit am Nürburgring im Blick. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Unfälle, Brände, Explosionen: Am Nürburgring kann viel passieren. Dafür steht die Feuerwehr am Nürburgring bereit. Deren Chef ist Dieter Merten, ehrenamtlicher Wehrleiter der Verbandsgemeinde Adenau – und ein bisschen Nürburgring-verrückt.

Der Nürburgring geht in die Winterruhe. Alle großen Veranstaltungen sind gelaufen, Fahrerlager und Boxengasse liegen verlassen da. Auch für Dieter Merten wird es ruhiger. Der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Adenau ist nicht mehr jedes Wochenende zusätzlich am Ring gefordert; zusammen mit seinen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden kann er sich auf ein paar mehr freie Tage freuen.







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