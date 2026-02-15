Reiwesch, Alaaf!
Am Nelkensamstag steht Reifferscheid Kopf
Gute Laune in Reifferscheid: Alaaf, so macht Karneval Spaß!
Werner Dreschers

Auch in Reifferscheid zog am Samstag der Karnevalszug durch den Ort. Mit dabei waren neben ortseigenen Gruppen etwa der Abiturientenjahrgang des Adenauer Erich-Klausener-Gymnasiums, die Insuler „Titanic“ und Antweiler mit einem Lucky-Luke-Wagen.

Lesezeit 1 Minute
„Ganz schön schattig“ war der beliebte Nelkensamstagsumzug im Höhenort Reifferscheid, Temperaturen um die Nullgradgrenze, dazu Wind. Trotz der zunächst unwirtlich anmutenden Wetterlage fanden die Besucher den Weg zum traditionellen Samstagszug.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKarneval

