Reiwesch, Alaaf! Am Nelkensamstag steht Reifferscheid Kopf Werner Dreschers 15.02.2026, 11:00 Uhr

i Gute Laune in Reifferscheid: Alaaf, so macht Karneval Spaß! Werner Dreschers

Auch in Reifferscheid zog am Samstag der Karnevalszug durch den Ort. Mit dabei waren neben ortseigenen Gruppen etwa der Abiturientenjahrgang des Adenauer Erich-Klausener-Gymnasiums, die Insuler „Titanic“ und Antweiler mit einem Lucky-Luke-Wagen.

„Ganz schön schattig“ war der beliebte Nelkensamstagsumzug im Höhenort Reifferscheid, Temperaturen um die Nullgradgrenze, dazu Wind. Trotz der zunächst unwirtlich anmutenden Wetterlage fanden die Besucher den Weg zum traditionellen Samstagszug.







