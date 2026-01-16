Bad Neuenahr-Ahrweiler soll wieder bunt werden. Mit dazu beitragen wollen Aram Mashuryon und Ornil Sarkis, die in Hemmessen ihre Idee von Gastfreundschaft umsetzen und ein Restaurant eröffnet haben.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich wollten Aram Mashuryon und Ornil Sarkis in der Sebastianstraße 79 in Hemmessen nur eine Basis für ihren Catering- und Lieferservice eröffnen. Doch dann fanden sie die von ihrer Innenarchitektin gestalteten Räume so schick, dass sie sich dazu entschlossen haben, auch ein Restaurant zu eröffnen.