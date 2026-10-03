Parkplatzproblem in Neuenahr Am Apollinarisstadion: So geht die Baustelle weiter Lars Tenorth 03.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Baustelle auf der Kreuzstraße beeinträchtigt aktuell die Zufahrt für Autofahrer zum Apollinarisstadion. Lars Tenorth

Gerade ist Kirmes-Wochenende in Bad Neuenahr. Dies wirkt sich auf die Parkplätze am Apollinarisstadion aus. Auffällig ist seit Längerem zudem die Baustelle in der Nähe, die den Zugang zum Stadion beeinträchtigt. So sieht die Stadtverwaltung die Lage.

Mehr als fünf Jahre nach der Flutkatastrophe ist das Stadtbild von Bad Neuenahr-Ahrweiler weiterhin geprägt durch viele Baustellen. Während das Apollinarisstadion nach den zahlreichen Wiederaufbaumaßnahmen Ende August offiziell und feierlich wiedereröffnet wurde, fällt bereits länger die Baustellensituation rund um die Sportstätte auf.







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