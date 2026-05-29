Buchhandlung in Ahrweiler Am Ahrtor: Wie die Flut das Geschäft geprägt hat Lars Tenorth 29.05.2026, 10:00 Uhr

i Jessica Bälz, Inhaberin der Buchhandlung am Ahrtor, empfindet viel Freude an ihrem Beruf, der ihr nie langweilig geworden sei. Lars Tenorth

Die Buchhandlung am Ahrtor in Ahrweiler ist seit gut zwei Jahren wiedergeöffnet. Inhaberin Jessica Bälz blickt auf die Auswirkungen durch die Flutzeit zurück. Eine Erkenntnis: Der Austausch mit den Kunden hat sich insgesamt verändert.

Seit gut zwei Jahren ist die Buchhandlung am Ahrtor wiedergeöffnet. Aufgrund der Flutschäden aus dem Sommer 2021 war sie fast drei Jahre geschlossen. Die langjährige Inhaberin Jessica Bälz, die 1998 eine Ausbildung zur Buchhändlerin in der Buchhandlung am Ahrtor begann, nach zwei Jahren erfolgreich abschloss und später die Filiale übernahm, erzählt, wie ihr Wohnhaus nach der Flut kurzfristig zu mehr als einer bloß rein provisorischen ...







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