J. W. Schaefer an der B 9 Alu-Rettungsboote aus Oberwinter gehen bis nach Dubai Eberhard Thomas Müller 19.07.2026, 12:01 Uhr

i Firmeninhaber Werner Schäfer präsentiert neu gefertigte Uniboote, die auch im Ausland zur Wasserrettung eingesetzt werden. Eberhard Thomas Müller. Von Eberhard Thomas Müller

„Ich baue die Geräte so, dass nichts kaputtgeht“, sagt Werner Schäfer, Geschäftsführer des Familienunternehmens J. W. Schaefer Metallverarbeitung in Oberwinter. Das verkauft seine innovativen Produkte, darunter auch Lkw-Waschanlagen, in die Welt.

Als Georg Schaefer im Jahr 1908 in Oberwinter seine Kunst- und Bauschlosserei gründete, führte die Straße zwischen Koblenz und Bonn noch mitten durchs Dorf. Im Jahr 1936, also vor 90 Jahren, wurde die heutige B9 aus der Ortsmitte heraus an den Rhein verlegt, und das Dorf behielt seinen Charme.







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