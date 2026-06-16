Bad Breisig hat momentan ein Problem mit seinen Altkleidercontainern. Eine Betreiberfirma hat ihre Standorte abgebaut, jetzt türmen sich die Säcke an den verbleibenden Sammelpunkten. Diese kurzfristigen Lösungen schlägt die Verwaltung vor.
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Sie stehen auf den Parkplätzen großer Einkaufszentren, am Rand städtischer Plätze oder auch schon einmal mitten im Wohngebiet: Altkleidercontainer. Seit Januar 2025 gilt auch in Deutschland die EU-Richtlinie zur getrennten Sammlung getragener Kleidungsstücke.