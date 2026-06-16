Verwaltung sucht nach Lösungen Altkleidercontainer in Bad Breisig abgebaut – was nun? Martin Ingenhoven 16.06.2026, 13:00 Uhr

i Von einer Ablagerung von Altkleidersäcken neben bereits überfüllten Containern wird ausdrücklich abgeraten, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Annalena Bischoff

Bad Breisig hat momentan ein Problem mit seinen Altkleidercontainern. Eine Betreiberfirma hat ihre Standorte abgebaut, jetzt türmen sich die Säcke an den verbleibenden Sammelpunkten. Diese kurzfristigen Lösungen schlägt die Verwaltung vor.

Sie stehen auf den Parkplätzen großer Einkaufszentren, am Rand städtischer Plätze oder auch schon einmal mitten im Wohngebiet: Altkleidercontainer. Seit Januar 2025 gilt auch in Deutschland die EU-Richtlinie zur getrennten Sammlung getragener Kleidungsstücke.







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