Wiedereröffnung im Jahr 2028 Altes Thermalfreibad in Bad Bodendorf ist abgerissen Judith Schumacher 20.01.2026, 13:00 Uhr

i Das Hauptgebäude wird durch ein komplett neues mit begehbarem Dach ersetzt. Hans Diedenhofen

Das alte, flutzerstörte Thermalfreibad in Bad Bodendorf ist einem Schutthaufen gewichen, der Abriss geht gut voran. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten für ein neues Freibad beginnen. Und 2028 könnten dann die ersten Schwimmer an den Start gehen.

Darnieder liegt es nun: das Thermalfreibad Bad Bodendorf. Die Bagger haben ganze Arbeit geleistet und rissen das Hauptgebäude, die 120 Umkleidekabinen sowie die Becken ab, die durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstört worden waren. Nachdem der teilweise belastete Bauschutt abgeräumt worden ist, kann noch in diesem Jahr die Umsetzung der Planung nach neuen technischen Vorgaben, mit Edelstahlbecken, nostalgisch anmutenden Kabinen und einem ...







