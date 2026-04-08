Lage im Kreis Ahrweiler Altersstruktur der Ärzte wird immer kritischer Lars Tenorth 08.04.2026, 05:00 Uhr

i Die praktizierenden Ärzte werden im Schnitt immer älter. Oliver Berg. picture alliance/dpa

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz erwartet aufgrund des zunehmenden Ärztemangels zukünftig längere Wege für Patienten. So sieht die Ärzte-Altersstruktur im Kreis Ahrweiler aktuell aus und so im Land generell.

Es ist kein Geheimnis, dass viele Ärzte auch im Kreis Ahrweiler bereits im höheren Alter sind und trotzdem noch mit Hingabe ihre Patienten versorgen. Doch wie sieht die Lage aktuell genau aus? Ein Blick auf die Kreisdaten (Stichtag 31. Dezember 2025) zur vertragsärztlichen Versorgung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) bringt Klarheit.







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