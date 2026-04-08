Lage im Kreis Ahrweiler
Altersstruktur der Ärzte wird immer kritischer
Die praktizierenden Ärzte werden im Schnitt immer älter.
Die praktizierenden Ärzte werden im Schnitt immer älter.
Oliver Berg. picture alliance/dpa

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz erwartet aufgrund des zunehmenden Ärztemangels zukünftig längere Wege für Patienten. So sieht die Ärzte-Altersstruktur im Kreis Ahrweiler aktuell aus und so im Land generell.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist kein Geheimnis, dass viele Ärzte auch im Kreis Ahrweiler bereits im höheren Alter sind und trotzdem noch mit Hingabe ihre Patienten versorgen. Doch wie sieht die Lage aktuell genau aus? Ein Blick auf die Kreisdaten (Stichtag 31. Dezember 2025) zur vertragsärztlichen Versorgung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) bringt Klarheit.

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Kreis AhrweilerGesundheit

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