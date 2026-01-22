Seniorenwohnen als Idee Alternatives Konzept für Hotel an Brücke von Remagen? Judith Schumacher 22.01.2026, 14:00 Uhr

i In unmittelbarer Nähe zu den historischen Türmen der Ludendorff-Brücke in Remagen soll ein Hotelkomplex mit Wohnanlage entstehen. Judith Schumacher

Der Stadtrat in Remagen plant einen Hotelkomplex mit Wohnanlage und einer Rad- und Fußgängerbrücke an den Resten der Ludendorff-Brücke. Doch zwei Ratsmitglieder gehen nun eigene Wege – und haben einen anderen Investor den Bürgern vorgestellt.

Hotel und teure Wohnungen oder Hotel nebst staatlich geförderten Seniorenwohnungen? Das letzte Wort darüber, inwieweit neben den weltbekannten Türmen der historischen Ludendorff-Brücke von Remagen, in denen sich das Friedensmuseum befindet, ein Hotel, Gastronomie und Häuserblocks mit hochpreisigen Wohnungen gebaut werden, ist noch nicht gesprochen.







