Der Stadtrat in Remagen plant einen Hotelkomplex mit Wohnanlage und einer Rad- und Fußgängerbrücke an den Resten der Ludendorff-Brücke. Doch zwei Ratsmitglieder gehen nun eigene Wege – und haben einen anderen Investor den Bürgern vorgestellt.
Lesezeit 4 Minuten
Hotel und teure Wohnungen oder Hotel nebst staatlich geförderten Seniorenwohnungen? Das letzte Wort darüber, inwieweit neben den weltbekannten Türmen der historischen Ludendorff-Brücke von Remagen, in denen sich das Friedensmuseum befindet, ein Hotel, Gastronomie und Häuserblocks mit hochpreisigen Wohnungen gebaut werden, ist noch nicht gesprochen.