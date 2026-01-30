Pläne von Plewa und Lopez Alternative für Hotel in Remagen soll konkreter werden Judith Schumacher 30.01.2026, 16:00 Uhr

i An den Resten der Brückentürme von Remagen sollen ein Hotel und hochpreisige Wohnungen entstehen. Thomas Frey. dpa

Die beiden Remagener Stadträte Rolf Plewa und Antonio Lopez geben nicht klein bei. Sie halten an ihren Alternativplänen für das Areal an den Resten der Brückentürme fest. Konkret bedeutet das: Sie wollen sich mit dem Investor abstimmen.

Die Remagener Stadtratsmitglieder Rolf Plewa und Antonio Lopez möchten ihre alternativen Pläne zu dem geplanten Hotelbau an den Resten der Brückentürme in Remagen weiter verfolgen. Als Nächstes werde man sich mit dem Investor abstimmen, teilt Plewa mit.







Artikel teilen

Artikel teilen