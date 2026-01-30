Die beiden Remagener Stadträte Rolf Plewa und Antonio Lopez geben nicht klein bei. Sie halten an ihren Alternativplänen für das Areal an den Resten der Brückentürme fest. Konkret bedeutet das: Sie wollen sich mit dem Investor abstimmen.
Die Remagener Stadtratsmitglieder Rolf Plewa und Antonio Lopez möchten ihre alternativen Pläne zu dem geplanten Hotelbau an den Resten der Brückentürme in Remagen weiter verfolgen. Als Nächstes werde man sich mit dem Investor abstimmen, teilt Plewa mit.